"Рома" теряет Шика

Форвард "Ромы" Патрик Шик травмировался во время матча 22-го тура итальянской Серии А против "Сампдории".

Как сообщает официальный сайт "волков", у 22-летнего чеха диагностировано повреждение квадрицепса левого бедра. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В этом сезоне Шик из-за регулярных проблем со здоровьем сыграл за "Рому" всего 11 матчей и забил 1 гол.

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