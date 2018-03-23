"Рома" теряет Ундера

Полузащитник "Ромы" Дженгиз Ундер выбыл из строя из-за травмы.

20-летний футболист получил повреждение на тренировке в расположении сборной Турции.

Сроки восстановления вингера пока неизвестны, однако, скорее всего, он в ближайшее время вернётся в стан "волков".

В этом сезоне Ундер сыграл за "Рому" 24 матча, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

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