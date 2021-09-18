"Рома" теряет Винью и Мхитаряна

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"Рома" теряет Винью и Мхитаряна

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Два игрока "Ромы" выбыли из строя из-за повреждений, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, проблемы со здоровьем возникли у защитника Матиаса Виньи и хавбека Генриха Мхитаряна.

23-летний уругваец получил болезненный ушиб колена на тренировке, а 32-летний армянин испытывает мышечное переутомление.

Участие Виньи и Мхитаряна в матче 4-го тура Серии А против "Вероны" находится под вопросом. Игра состоится в воскресенье в 19:00 мск.

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