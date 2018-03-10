"Рома" – "Торино" - 3:0 (обзор)

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"Рома" – "Торино" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура итальянской Серии А между "Ромой" и "Торино".

Не пропустите: "Рома" в родных стенах громит "Торино". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 28 56
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 27 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 26 25
15 Кальяри 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
18 Кротоне 26 21
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
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