"Рома" – "Торино" - 3:2 (видеообзор)

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"Рома" – "Торино" - 3:2 (видеообзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 20-го тура итальянской Серии А между "Ромой" и "Торино", который завершился трудной победой "волков" со счётом 3:2.

Не пропустите: "Рома" в упорной борьбе взяла верх над "Торино". | http://soccernews.ru

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