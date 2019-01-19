"Рома" - "Торино": видеотрансляция битвы "волков" с "быками"

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"Рома" - "Торино": видеотрансляция битвы "волков" с "быками"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Рома" на своём поле сразится с "Торино".

Команды фактически являются соседями по турнирной таблице чемпионата. "Волки" занимают шестую позицию, а "быки" - девятую, но разделяют их всего три очка.  А значит по итогам очного поединка соперники вполне могут поменяться местами. Есть за что бороться, будет интересно!

Игра пройдёт в субботу, 19 января, на стадионе "Стадио Олимпико". Начало - в 17:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.  

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