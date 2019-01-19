"Рома" - "Торино": видеотрансляция битвы "волков" с "быками"
В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Рома" на своём поле сразится с "Торино".
Команды фактически являются соседями по турнирной таблице чемпионата. "Волки" занимают шестую позицию, а "быки" - девятую, но разделяют их всего три очка. А значит по итогам очного поединка соперники вполне могут поменяться местами. Есть за что бороться, будет интересно!
Игра пройдёт в субботу, 19 января, на стадионе "Стадио Олимпико". Начало - в 17:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Ювентус" (2003-2007). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Рома" - "Торино": видеотрансляция битвы "волков" с "быками"
-
"Милан" согласовал переход Пентека: подробности грядущего трансфера
-
"Наполи" назвал ПСЖ стоимость Аллана
-
"Монако" определил новую трансферную цель
-
"Рома" отказала "Тоттенхэму" в трансфере своего игрока
-
"Интер" готовит новый контракт для одного из лидеров команды
-
Нико Ковач прокомментировал победу над "Хоффенхаймом"
-
Ещё два игрока прибыли на сбор "Зенита" в Катаре
-
Нагельсманн установил рекорд Бундеслиги
-
Анонс главных событий 19 января
-
Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода
-
Главные новости дня: 18 января
-
Форварда "Андерлехта" зовут в Россию
-
"Хетафе" - "Алавес" - 4:0 (обзор)
-
Балотелли близок к переходу в новый клуб
-
"Монако" работает над пятым зимним трансфером
-
"Хетафе" разгромил "Алавес" и практически догнал его по очкам
-
"Лилль" минимально обыграл "Амьен"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Хоффенхайм" в первом матче второго круга Бундеслиги
-
Де Йонг сделал выбор между "Барселоной" и ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8