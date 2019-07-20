"Рома" требует за Джеко на 8 миллионов евро больше, чем предлагает "Интер"

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"Рома" требует за Джеко на 8 миллионов евро больше, чем предлагает "Интер"

Переход нападающего "Ромы" Эдина Джеко в "Интер" может не состояться, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, на сегодняшний день клубы очень далеки от компромисса в вопросе суммы компенсации за боснийца.

"Волки" оценивают своего игрока в 20 миллионов евро, а "нерадзурри" предлагают только 12 миллионов.

В прошлом сезоне 33-летний Джеко сыграл за "Рому" 40 матчей, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.

Контракт форварда с римским клубом истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 14 миллионов евро.

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