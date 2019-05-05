"Рома" упустила победу над "Дженоа" (видео голов)

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"Рома" упустила победу над "Дженоа" (видео голов)

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Рома" сыграла вничью с "Дженоа". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Рома" по-прежнему идет на пятом  месте, а "Дженоа" - на 16-м.

"Дженоа" - "Рома" 1:1

Голы: Эль-Шаарави, 82 - 0:1, Ромеро, 90 - 1:1

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Ромеро, Бираски, Бесса (Ролон, 90), Радованович, Велозу, Лерагер (Санабрия, 83), Куаме, Лападула (Пандев, 73).

"Рома": Миранте, Манолас, Флоренци (Карсдорп, 89), Фасио, Коларов, Нзонзи, Кристанте, Пеллегрини (Шик, 66), Дзаньоло (Клюйверт, 71), Эль-Шаарави, Джеко.

Предупреждения: Дзаньоло (51), Клюйверт (84), Ролон (90).

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