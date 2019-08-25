"Рома" упустила победу над "Дженоа", "Лацио" и "Аталанты" выиграли в гостях
Завершились несколько матчей 1-го тура чемпионата Италии. "Рома" трижды вела в счете в матче с "Дженоа", но сопернику каждый раз удавалось отыграться. "Лацио" в гостях разгромил "Сампдорию". Сенсация прошлого сезона "Аталанта" одержала волевую победу над СПАЛом, отыгравшись с 0:2.
"Рома" – "Дженоа" - 3:3 (2:2)
Голы: Ундер, 6 - 1:0, Пинамонти, 16 - 1:1, Джеко, 30 - 2:1, Кришито (43, с пенальти) - 2:2, Коларов, 49 - 3:2, Куаме, 70 - 3:3
"Сампдория" – "Лацио" - 0:3 (0:1)
Голы: Иммобиле, 37 - 0:1, Корреа, 56 - 0:2, Иммобиле, 62 - 0:3
СПАЛ – "Аталанта" - 2:3 (2:1)
Голы: Ди Франческо, 6 - 1:0, Петанья, 26 - 2:0, Госенс, 34 - 2:1, Муриэль, 70 - 2:2, Муриэль, 76 - 2:3
"Торино" – "Сассуоло" - 2:1 (1:0)
Голы: Дзадза, 14 - 1:0, Дзадза, 55 - 2:0, Капуто, 69 - 2:1
"Верона" – "Болонья" - 1:1 (1:1)
Голы: Сансоне, 15 (с пенальти) - 0:1, Велозу, 36 - 1:1
"Кальяри" – "Брешия" - 0:1 (0:0)
Гол: Доннарумма, 54 (с пенальти) - 0:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|1
|3
|2
|Ювентус
|1
|3
|3
|Удинезе
|1
|3
|4
|Аталанта
|0
|0
|5
|Болонья
|0
|0
|6
|Брешия
|0
|0
|7
|Кальяри
|0
|0
|8
|Дженоа
|0
|0
|9
|Хеллас Верона
|0
|0
|10
|Интер Милан
|0
|0
|11
|Лацио
|0
|0
|12
|Лечче
|0
|0
|13
|Рома
|0
|0
|14
|СПАЛ
|0
|0
|15
|Сампдория
|0
|0
|16
|Сассуоло
|0
|0
|17
|Торино
|0
|0
|18
|Фиорентина
|1
|0
|19
|Милан
|1
|0
|20
|Парма
|1
|0