"Рома" усилилась нападающим "Атлетико"

Хорватский нападающий мадридского "Атлетико" Никола Калинич перешел в римскую "Рому".

Итальянский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 за два миллиона евро. Летом 2020 года "Рома" сможет выкупить игрока за девять миллионов евро.

31-летний Калинич выступал за "Атлетико" с 2018 года. Всего он провел за мадридский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ранее форвард играл за "Хайдук", "Пулу", "Шибеник", "Блэкберн", "Днепр", "Фиорентину" и "Милан". За сборную Хорватии сыграл 42 матча и забил 15 голов. Обладатель Суперкубка УЕФА.

Не пропустите: "Рома" объявила о переходе Мхитаряна. | http://soccernews.ru