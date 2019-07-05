"Рома" усилится испанским вратарём

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"Рома" усилится испанским вратарём

Вратарь "Бетиса" Пау Лопес близок к переходу в "Рому", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" договорились о трансфере 24-летнего испанца за 20 миллионов евро.

Сегодня стороны проведут итоговый раунд переговоров, в ходе которого будут улажены последние детали сделки.

В минувшем сезоне Лопес сыграл за "Бетис" 35 матчей и пропустил 49 голов.

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