"Рома" установила антирекорд Лиги Чемпионов

"Рома" проиграла "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов со счётом 1:3.

"Волки" пропустили как минимум один гол в 31 выездной игре в рамках самого престижного еврокубкового турнира.

Как сообщает Opta, это новый антирекорд ЛЧ.

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