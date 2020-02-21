"Рома" установила клубный рекорд в еврокубках
"Рома" переписала собственную историю выступлений в еврокубках, сообщает Opta.
"Волкам" удалось забить в 10 подряд матчах на евроарене, что является новым клубным рекордом римлян.
"Рома" превзошла своё предыдущее достижение благодаря вчерашней победе над "Гентом" (1:0) в Лиге Европы.
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|М
|О
|1
|Ювентус
|24
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|2
|Лацио
|24
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|Интер Милан
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|54
|4
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|24
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|5
|Рома
|24
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|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Милан
|24
|35
|9
|Наполи
|24
|33
|10
|Болонья
|24
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|Кальяри
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|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
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|24
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|24
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|16
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|24
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|Сампдория
|24
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|Дженоа
|24
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|Брешия
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