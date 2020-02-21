"Рома" установила клубный рекорд в еврокубках

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"Рома" установила клубный рекорд в еврокубках

"Рома" переписала собственную историю выступлений в еврокубках, сообщает Opta.

"Волкам" удалось забить в 10 подряд матчах на евроарене, что является новым клубным рекордом римлян.

"Рома" превзошла своё предыдущее достижение благодаря вчерашней победе над "Гентом" (1:0) в Лиге Европы.

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