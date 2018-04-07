"Рома" уступила "Фиорентине", СПАЛ отобрал очки у "Аталанты"
В рамках 31-го тура итальянской Серии А состоялись ещё два матча. "Рома" на своём поле потерпела поражение от "Фиорентины", а СПАЛ дома отстоял ничью в поединке с "Аталантой".
"Рома" – "Фиорентина" - 0:2
Голы: Бенасси, 7 - 0:1, Симеоне, 39 - 0:2.
"Рома": Алиссон, Фасио, Бруно Перес, Жезус, Манолас (Коларов, 58), Стротман (Флоренци, 68), Наингголан, Гоналон, Эль-Шаарави, Джеко, Дефрель (Шик, 46).
"Фиорентина": Спортьелло, Лорини, Витор Уго, Пеццелья, Бираги, Верету, Сапонара (Миленкович, 69), Бенасси, Дабо, Эссерик (Жил Диаш, 58), Симеоне (Фальчинелли, 89).
СПАЛ – "Аталанта" - 1:1
Голы: Чонек, 39 - 1:0, де Рон, 78 (пенальти) - 1:1.
СПАЛ: Мерет, Саламон, Фелипе, Чонек, Ладзари, Коста, Грасси, Куртич, Вивиани (Бильер, 76), Антенуччи, Палоски (Флоккари, 90).
"Аталанта": Бериша, Госенс, Манчини, Паломино (Барроу, 68), Хатебур, Гомес (Толои, 90), Фройлер, Кристанте, де Рон, Масьелло, Петанья (Корнелиус, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|31
|60
|4
|Интер Милан
|30
|59
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|30
|51
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Сампдория
|31
|48
|9
|Аталанта
|31
|48
|10
|Торино
|30
|42
|11
|Дженоа
|31
|35
|12
|Болонья
|30
|35
|13
|Удинезе
|30
|33
|14
|Кьево
|30
|29
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Сассуоло
|30
|29
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|30
|24
|19
|Хеллас Верона
|30
|22
|20
|Беневенто
|31
|13