"Рома" уступила "Фиорентине", СПАЛ отобрал очки у "Аталанты"

В рамках 31-го тура итальянской Серии А состоялись ещё два матча. "Рома" на своём поле потерпела поражение от "Фиорентины", а СПАЛ дома отстоял ничью в поединке с "Аталантой".

"Рома" – "Фиорентина" - 0:2

Голы: Бенасси, 7 - 0:1, Симеоне, 39 - 0:2.

"Рома": Алиссон, Фасио, Бруно Перес, Жезус, Манолас (Коларов, 58), Стротман (Флоренци, 68), Наингголан, Гоналон, Эль-Шаарави, Джеко, Дефрель (Шик, 46).

"Фиорентина": Спортьелло, Лорини, Витор Уго, Пеццелья, Бираги, Верету, Сапонара (Миленкович, 69), Бенасси, Дабо, Эссерик (Жил Диаш, 58), Симеоне (Фальчинелли, 89).



СПАЛ – "Аталанта" - 1:1

Голы: Чонек, 39 - 1:0, де Рон, 78 (пенальти) - 1:1.

СПАЛ: Мерет, Саламон, Фелипе, Чонек, Ладзари, Коста, Грасси, Куртич, Вивиани (Бильер, 76), Антенуччи, Палоски (Флоккари, 90).

"Аталанта": Бериша, Госенс, Манчини, Паломино (Барроу, 68), Хатебур, Гомес (Толои, 90), Фройлер, Кристанте, де Рон, Масьелло, Петанья (Корнелиус, 46).

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