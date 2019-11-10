"Рома" уступила "Парме" и другие результаты 12-го тура Серии А

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"Рома" уступила "Парме" и другие результаты 12-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 12-го тура итальянской Серии А.

"Парма" - "Рома" 2:0

Гол: Спрокати, 68 - 1:0, Корнелиус, 90 - 2:0

"Парма": Сепе, Якопони, Гальоло (Бруну Алвеш, 84), Дармиан, Дермаку, Эрнани, Скоццарелла (Барилла, 71), Кулусевски, Куцка, Жервиньо (Спрокати, 45), Корнелиус.

"Рома": Лопес, Спинаццола (Сантон, 26), Смоллинг, Коларов, Манчини, Верету, Дзаньоло, Клюйверт, Пасторе (Ундер, 65), Фасио (Диавара, 71), Джеко.  


"Сампдория" - "Аталанта" 0:0

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Феррари, Колли, Мурру, Депаоли, Роналду Виейра (Бертолаччи, 82), Экдаль, Янкто, Бонаццоли (Капрари, 13), Куальярелла (Рамирес, 70).

"Аталанта": Голлини, Толои, Паломино, Гимшити, Хатебур (Арана, 59), де Рон, Пашалич, Кастань, Малиновский, Гомес, Муриэль (Барроу, 63).


"Удинезе" - СПАЛ 0:0

"Удинезе": Муссо, Родриго Бекао (Теодорчик, 85), Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Мандрагора (Фофана, 79), Яяло, де Пауль, Сема, Несторовски (Лазанья, 65), Окака Чука.

СПАЛ: Бериша, Чонек, Фелипе (Викари, 79), Томович, Эспето (Сала, 46), Миссироли, Вальдифьори, Куртич, Реца, Флоккари (Петанья, 68), Палоски.

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