"Рома" уступила "Парме" и другие результаты 12-го тура Серии А
Представляем результаты матчей 12-го тура итальянской Серии А.
"Парма" - "Рома" 2:0
Гол: Спрокати, 68 - 1:0, Корнелиус, 90 - 2:0
"Парма": Сепе, Якопони, Гальоло (Бруну Алвеш, 84), Дармиан, Дермаку, Эрнани, Скоццарелла (Барилла, 71), Кулусевски, Куцка, Жервиньо (Спрокати, 45), Корнелиус.
"Рома": Лопес, Спинаццола (Сантон, 26), Смоллинг, Коларов, Манчини, Верету, Дзаньоло, Клюйверт, Пасторе (Ундер, 65), Фасио (Диавара, 71), Джеко.
"Сампдория" - "Аталанта" 0:0
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Феррари, Колли, Мурру, Депаоли, Роналду Виейра (Бертолаччи, 82), Экдаль, Янкто, Бонаццоли (Капрари, 13), Куальярелла (Рамирес, 70).
"Аталанта": Голлини, Толои, Паломино, Гимшити, Хатебур (Арана, 59), де Рон, Пашалич, Кастань, Малиновский, Гомес, Муриэль (Барроу, 63).
"Удинезе" - СПАЛ 0:0
"Удинезе": Муссо, Родриго Бекао (Теодорчик, 85), Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Мандрагора (Фофана, 79), Яяло, де Пауль, Сема, Несторовски (Лазанья, 65), Окака Чука.
СПАЛ: Бериша, Чонек, Фелипе (Викари, 79), Томович, Эспето (Сала, 46), Миссироли, Вальдифьори, Куртич, Реца, Флоккари (Петанья, 68), Палоски.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|12
|31
|2
|Ювентус
|11
|29
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7