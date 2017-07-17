"Рома" увепичила предложение по Махрезу

"Рома" предложила 33 миллиона евро за 26-летнего полузащитника "Лестера" Рияда Махреза.

Как информирует France Football, в прошлый раз итальянцы предложили на 10 миллионов меньше.

Тем временем "Лестер" хочет выручить за продажу алжирца порядка 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Махрез провел в составе "Лестера" 58 матчей, забив десять голов и сделав две голевые передачи.

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