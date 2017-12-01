"Рома" уверенно обыграла СПАЛ
В рамках 15-го тура чемпионата Италии "Рома" одержала победу над СПАЛ.
"Рома" – СПАЛ 3:1
Голы: Джеко, 19 - 1:0, Строотман, 32 - 2:0, Пеллегрини, 53 - 3:0, Вивиани, 55 - 3:1
"Рома": Алиссон, Жезус, Манолас, Коларов (Эмерсон, 75), Флоренци, Стротман, Гоналон (Жерсон, 61), Ундер (Шик, 64), Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.
СПАЛ: Гомис, Викари, Фелипе, Маттьелло, Кремонези, Грасси (Скьявон, 70), Ладзари, Риццо, Вивиани, Бонаццоли (Мора, 20), Палоски (Боррьелло, 78).
Предупреждения: Гоналон (22), Грасси (65), Скьявон (82).
Удаление: Фелипе (9). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|37
|3
|Интер Милан
|14
|36
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|13
|29
|6
|Сампдория
|13
|26
|7
|Милан
|14
|20
|8
|Болонья
|14
|20
|9
|Кьево
|14
|20
|10
|Аталанта
|14
|19
|11
|Торино
|14
|19
|12
|Фиорентина
|14
|18
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|14
|0