"Рома" уверенно обыграла СПАЛ

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"Рома" уверенно обыграла СПАЛ

В рамках 15-го тура чемпионата Италии "Рома" одержала победу над СПАЛ.

"Рома" – СПАЛ 3:1

Голы: Джеко, 19 - 1:0, Строотман, 32 - 2:0, Пеллегрини, 53 - 3:0, Вивиани, 55 - 3:1

"Рома": Алиссон, Жезус, Манолас, Коларов (Эмерсон, 75), Флоренци, Стротман, Гоналон (Жерсон, 61), Ундер (Шик, 64), Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.

СПАЛ: Гомис, Викари, Фелипе, Маттьелло, Кремонези, Грасси (Скьявон, 70), Ладзари, Риццо, Вивиани, Бонаццоли (Мора, 20), Палоски (Боррьелло, 78).

Предупреждения: Гоналон (22), Грасси (65), Скьявон (82).

Удаление: Фелипе (9). | http://soccernews.ru

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5 Лацио 13 29
6 Сампдория 13 26
7 Милан 14 20
8 Болонья 14 20
9 Кьево 14 20
10 Аталанта 14 19
11 Торино 14 19
12 Фиорентина 14 18
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 14 11
17 Дженоа 14 10
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19 Хеллас Верона 14 9
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