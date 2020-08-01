"Рома" уверенно обыграла "Ювентус" в матче Серии А
"Ювентус" проиграл "Роме" в матче 38-го тура чемпионата Италии.
В составе римского клуба Никола Калинич и Диего Перотти, оформивший дубль.
"Ювентус" - "Рома" - 1:3
Голы: Игуаин, 5 - 1:0, Калинич, 23 - 1:1, Перотти, 44 (пенальти) - 1:2, Перотти, 52 - 1:3
"Ювентус": Шченсны (Пинсольо, 72), Бонуччи (Демирал, 51), Ругани, Данило, Фработта, Матюиди, Рабьо (Рэмзи, 51), Занимакья, Мураторе, Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин (Вриони, 79).
"Рома": Фузато, Дзаппакоста, Смоллинг, Рожер (Жезус, 56), Калафьори (Бруно Перес, 60), Дзаньоло (Ундер, 56), Вильяр, Перотти (Клюйверт, 73), Кристанте (Сантон, 56), Фасио, Калинич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17