"Рома" уверенно обыграла "Ювентус" в матче Серии А

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"Рома" уверенно обыграла "Ювентус" в матче Серии А

"Ювентус" проиграл "Роме" в матче 38-го тура чемпионата Италии.

В составе римского клуба Никола Калинич и Диего Перотти, оформивший дубль.

"Ювентус" - "Рома" - 1:3

Голы: Игуаин, 5 - 1:0, Калинич, 23 - 1:1, Перотти, 44 (пенальти) - 1:2, Перотти, 52 - 1:3

"Ювентус": Шченсны (Пинсольо, 72), Бонуччи (Демирал, 51), Ругани, Данило, Фработта, Матюиди, Рабьо (Рэмзи, 51), Занимакья, Мураторе, Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин (Вриони, 79).

"Рома": Фузато, Дзаппакоста, Смоллинг, Рожер (Жезус, 56), Калафьори (Бруно Перес, 60), Дзаньоло (Ундер, 56), Вильяр, Перотти (Клюйверт, 73), Кристанте (Сантон, 56), Фасио, Калинич.

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