"Рома" уверенно разобралась с "Брешией"

Теги ромабрешия

"Рома" уверенно разобралась с "Брешией"

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде разгромила "Брешию".

На данный момент "Рома" занимает пятое место, а "Брешия" - 19-е.

"Брешия" - "Рома" 0:3

Голы: Фасио, 48 - 0:1, Калинич, 62 - 0:2, Дзаньоло, 74 - 0:3

"Брешия": Андреначчи, Папетти, Сабелли, Чансельор, Мангравити (Семприни, 86), Бьярнасон (Доннарумма, 58), Шпалек (Гецци, 78), Тонали, Ндой (Дессена, 46), Торрегросса, Скрабб (Змргал, 46).

"Рома": Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Коларов, Пеллегрини (Дзаньоло, 67), Верету (Перотти, 67), Карлес Перес (Вильяр, 67), Диавара, Манчини (Спинаццола, 81), Калинич (Джеко, 77).

Читайте также: "Лацио" проиграл "Сассуоло" в матче Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов