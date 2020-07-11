"Рома" уверенно разобралась с "Брешией"

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде разгромила "Брешию".

На данный момент "Рома" занимает пятое место, а "Брешия" - 19-е.

"Брешия" - "Рома" 0:3

Голы: Фасио, 48 - 0:1, Калинич, 62 - 0:2, Дзаньоло, 74 - 0:3

"Брешия": Андреначчи, Папетти, Сабелли, Чансельор, Мангравити (Семприни, 86), Бьярнасон (Доннарумма, 58), Шпалек (Гецци, 78), Тонали, Ндой (Дессена, 46), Торрегросса, Скрабб (Змргал, 46).

"Рома": Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Коларов, Пеллегрини (Дзаньоло, 67), Верету (Перотти, 67), Карлес Перес (Вильяр, 67), Диавара, Манчини (Спинаццола, 81), Калинич (Джеко, 77).

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