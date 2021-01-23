"Рома" уволила двух сотрудников после второго технического поражения за сезон

Два сотрудника "Ромы" лишились работы из-за глупой ошибки во время матча 1/8 финала Кубка Италии против "Специи", сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, что "волкам" присудили техническое поражение в игре за использование лишней замены.

Для римского клуба это второй "технарь" в сезоне 2020/21. Первый был в сентябре из-за неправильно указанного возраста полузащитника Амаду Диавара в заявке.

"Рома" идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка в 18 турах.

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