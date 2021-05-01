"Рома" уволит Фонсеку
Фото: Твиттер @PFonsecaCoach
Судьба главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки решена - специалист избежал увольнения после разгрома от "Манчестер Юнайтед" (2:6) в первой встрече 1/2 финала Лиги Европы, но все равно не надолго задержится на своем посту.
Владелец "волков" был в шоке от счета, с которым проиграла его команда и, после переговоров, принял решение, что португальский специалист станется в команде только до конца сезона.
В СМИ и раньше поступала информация, что Фонсека покинет клуб. На его место сватали экс-наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри.
Сам португалец может продолжить карьеру в АПЛ. В его услугах заинтересован "Кристал Пэлас". Кроме того, специалист входит в шорт-лист "Спартака".
В текущем сезоне Чемпионата Италии "Рома" 7-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков после 33 туров.
Читать также: Фонсека или Лэмпард могут возглавить "Кристал Пэлас" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17