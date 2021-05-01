"Рома" уволит Фонсеку

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"Рома" уволит ФонсекуФото: Твиттер @PFonsecaCoach 
Судьба главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки решена - специалист избежал увольнения после разгрома от "Манчестер Юнайтед" (2:6) в первой встрече 1/2 финала Лиги Европы, но все равно не надолго задержится на своем посту.

Владелец "волков" был в шоке от счета, с которым проиграла его команда и, после переговоров, принял решение, что португальский специалист станется в команде только до конца сезона. 

В СМИ и раньше поступала информация, что Фонсека покинет клуб. На его место сватали экс-наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Сам португалец может продолжить карьеру в АПЛ. В его услугах заинтересован "Кристал Пэлас". Кроме того, специалист входит в шорт-лист "Спартака".

В текущем сезоне Чемпионата Италии "Рома" 7-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков после 33 туров.

Читать также: Фонсека или Лэмпард могут возглавить "Кристал Пэлас" | http://soccernews.ru
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