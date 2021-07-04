"Рома" уже нашла замену травмированному Спинаццоле

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, испанский защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо может перейти в "Рому".

По информации источника, римляне ведут переговоры по поводу аренды латераля с правом выкупа. Причина таких поисков - заменить Леонардо Спинаццолу, который получил травму (разрыв ахилла) в матче против сборной Бельгии на Евро-2020.

Также "Рома" рассматривает на эту позицию Кристиана Бираги из "Фиорентины". Сообщается, что вариант с Маркосом Алонсо является приоритетным, однако руководство римского клуба смущает высокий оклад испанца.

В прошедшем сезоне АПЛ Алонсо сыграл за "Челси" 13 матчей, в которых забил 2 гола.

Также не пропустите: "Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Люком Шоу. | http://soccernews.ru