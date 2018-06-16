"Рома" уже присмотрела замену Алиссону

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"Рома" уже присмотрела замену Алиссону"Рома" нашла замену Алиссону, который близок к переходу в мадридский "Реал".

Как сообщает Daily Mirror, римский клуб попытается подписать голкипера "Байера" Бернда Лено, за которого придется заплатить около 25 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что Лено также интересен лондонскому "Арсеналу".

Читайте: В преддверии покупки "Реалом" Алиссона Навас принял решение по своему будущему | soccernews.ru

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