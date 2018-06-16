"Рома" уже присмотрела замену Алиссону

"Рома" нашла замену Алиссону, который близок к переходу в мадридский "Реал".

Как сообщает Daily Mirror, римский клуб попытается подписать голкипера "Байера" Бернда Лено, за которого придется заплатить около 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лено также интересен лондонскому "Арсеналу".

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