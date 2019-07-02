"Рома" в ближайшее время может подписать Игуаина

"Рома", скорее всего, купит нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, клубы уже договорились о трансфере, однако туринцам необходимо обговорить переход с Игуаином.

Во второй части минувшего сезона футболист выступал на правах аренды в "Челси". За лондонский клуб форвард сыграл 14 матчей, в которых забил 5 голов. Вчера, 1 июня, он вернулся в "Ювентус".

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