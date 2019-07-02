"Рома" в ближайшее время может подписать Игуаина
"Рома", скорее всего, купит нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, клубы уже договорились о трансфере, однако туринцам необходимо обговорить переход с Игуаином.
Во второй части минувшего сезона футболист выступал на правах аренды в "Челси". За лондонский клуб форвард сыграл 14 матчей, в которых забил 5 голов. Вчера, 1 июня, он вернулся в "Ювентус".
А еще: "Рома" опережает "Интер" в борьбе за Бареллу| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бенитес договорился о контракте с китайским клубом "Далян Ифань"
-
"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым
-
СМИ: Неймар намерен бойкотировать ПСЖ
-
"Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано
-
Официально: Рабьо перешел в "Ювентус"
Лента новостей
-
"Рома" в ближайшее время может подписать Игуаина
-
1
Рэшфорд: "Для меня честь носить футболку "Манчестер Юнайтед"
-
1
Федун заявил, что в возвращении Промеса в "Спартак" не было смысла
-
"Монако" расстался с Андреа Раджи
-
1
Дембеле может перейти в "Баварию" этим летом
-
Сенегал и Алжир разгромили своих соперников на Кубке Африки
-
"Крылья Советов" покинут два футболиста
-
Кварацхелия прокомментировал свой уход из "Локомотива"
-
"Саутгемптон" приобрел у "Ливерпуля" нападающего Дэнни Ингза
-
Романьоли провел первую тренировку в "Спартаке"
-
4
Бенитес договорился о контракте с китайским клубом "Далян Ифань"
-
Матеу Морей стал игроком дортмундской "Боруссии"
-
"Спартак" подарил Бакаеву торт в честь дня рождения
-
Гвардиола заявил, что не вернется в "Барселону" или Германию
-
Отец и юрист Неймара встретятся с директором "Барселоны"
-
1
Акинфеев: "Смолов глупо поступил в серии пенальти с Хорватией и осознал это"
-
Игрок "Селтика" Рогич может перейти в "Зенит"
-
"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым
-
1
Федун прокомментировал конфликт Адриано и Набабкина
-
"Севилья" объявила о переходе Люка де Йонга
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17