"Рома" в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера

1 Теги ромаклаудио раньери

"Рома" в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера
Новым главным тренером "Ромы" в ближайшее время станет Клаудио Раньери, сообщает RomaPress.

По сведениям издания, итальянский специалист уже прилетел в Рим и уже сегодня может подписать контракт. На посту наставника "волков" Раньери сменит уволенного Эусебио Ди Франческо.

Напомним, что 67-летний Раньери ранее уже тренировал "Рому" с 2009 по 2011 годы.

После 26 туров "Рома" занимает пятое место в чемпионате Италии, но от четвертой позиции отстает всего на три очка.

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