"Рома" в большинстве не смогла обыграть "Беневенто"

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"Рома" в большинстве не смогла обыграть "Беневенто"Завершился поединок 23 тура итальянской Серии А между "Беневенто" и "Ромой". Не смотря на то, что хозяева играли в меньшинстве с 57 минуты, римлянам не удалось одержать победу. Игра завершилась со счетом 0:0. Гости остались на 3 ступеньке турнирной таблицы, набрав 44 очка. Хозяева довольствуются 15 местом, в их активе 25 баллов. 

"Беневенто" - "Рома" 0:0 (0:0)

Удаление: Глик, 57

"Беневенто": Монтипо, Фулон, Глик, Депаоли, Барба, Скьяттарелла, Хетемай (Тельо, 78), Ионицэ, Виола (Кальдирола, 59), Капрари (Инсинье, 68), Лападула (Мончини, 78).

"Рома": Лопес, Спинаццола, Манчини, Бруно Перес, Карсдорп (Педро, 72), Мхитарян (Эль-Шаарави, 82), Вильяр, Пеллегрини, Верету (Джеко, 58), Фасио (Жезус, 72), Майораль.

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