"Рома" в большинстве не смогла обыграть "Беневенто"
Завершился поединок 23 тура итальянской Серии А между "Беневенто" и "Ромой". Не смотря на то, что хозяева играли в меньшинстве с 57 минуты, римлянам не удалось одержать победу. Игра завершилась со счетом 0:0. Гости остались на 3 ступеньке турнирной таблицы, набрав 44 очка. Хозяева довольствуются 15 местом, в их активе 25 баллов.
"Беневенто" - "Рома" 0:0 (0:0)
Удаление: Глик, 57
"Беневенто": Монтипо, Фулон, Глик, Депаоли, Барба, Скьяттарелла, Хетемай (Тельо, 78), Ионицэ, Виола (Кальдирола, 59), Капрари (Инсинье, 68), Лападула (Мончини, 78).
"Рома": Лопес, Спинаццола, Манчини, Бруно Перес, Карсдорп (Педро, 72), Мхитарян (Эль-Шаарави, 82), Вильяр, Пеллегрини, Верету (Джеко, 58), Фасио (Жезус, 72), Майораль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17