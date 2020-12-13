"Рома" в гостях разгромила "Болонью"
В 11 туре итальянской Серии А встречались "Болонья" и "Рома". Матч закончился разгромом хозяев 1:5.
Римляне благодаря разгрому поднялись на 5 место в таблице. Теперь у них 21 очко. "Болонья" занимает 12 строчку с 12 баллами.
"Болонья" - "Рома" 1:5 (1:5)
Голы: Поли, 5 (автогол) - 0:1, Джеко, 10 - 0:2, Пеллегрини, 15 - 0:3, Кристанте, 24 (автогол) - 1:3, Варету, 35 - 1:4, Мхитарян, 44 - 1:5
"Болонья": Равалья, Томиясу, Ларангейра, де Сильвестри, Мбайе (Пас, 46), Сориано (Бальдурссон, 69), Поли (Медель, 46), Сванберг (Домингес, 46), Виньято (Пальюка, 78), Паласио, Барроу.
"Рома": Лопес, Карсдорп (Калафьори, 90), Кумбула (Смоллинг, 67), Рожер, Спинаццола, Вильяр (Диавара, 90), Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини, Верету (Карлес Перес, 82), Джеко (Майораль, 81).
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|27
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|8
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|11
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