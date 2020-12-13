"Рома" в гостях разгромила "Болонью"

В 11 туре итальянской Серии А встречались "Болонья" и "Рома". Матч закончился разгромом хозяев 1:5.



Римляне благодаря разгрому поднялись на 5 место в таблице. Теперь у них 21 очко. "Болонья" занимает 12 строчку с 12 баллами.

"Болонья" - "Рома" 1:5 (1:5)

Голы: Поли, 5 (автогол) - 0:1, Джеко, 10 - 0:2, Пеллегрини, 15 - 0:3, Кристанте, 24 (автогол) - 1:3, Варету, 35 - 1:4, Мхитарян, 44 - 1:5

"Болонья": Равалья, Томиясу, Ларангейра, де Сильвестри, Мбайе (Пас, 46), Сориано (Бальдурссон, 69), Поли (Медель, 46), Сванберг (Домингес, 46), Виньято (Пальюка, 78), Паласио, Барроу.