"Рома" в концовке матча одерживает волевую победу над "Барселоной"

С недавних пор принципиальные соперники – каталонская "Барселона" и итальянская "Рома" проводили встречу в рамках Международного кубка чемпионов в американском штате Техас. Обе команды жаждали первой победы на турнире, причем в случае с чемпионом Испании это касалось основного времени игры. Что касается подопечных Эусебио Ди Франческо, то им нужно было ко всему реабилитироваться за разгромное поражение от "Тоттенхэма" несколькими днями ранее. Так что поединок обещал быть зрелищным.

Это подтвердил и быстрый гол каталонцев, забитый уже на 6-й минуте. Обрезались игроки "Ромы" в центре поля, Серхи Роберто разогнал размашистую атаку "Барселоны", в результате которой мяч оказался на правом углу штрафной. Оттуда и пробил Рафинья хлестким ударом – 1:0.

Гол воодушевил команду Эрнесто Вальверде и спустя некоторое время Малком мог удваивать счет в пользу испанского гранда. Однако "волки" должны благодарить своего голкипера, который в последний момент отбил ногой удар бразильца. И только после этого римляне ответили первым выпадом на ворота соперника. Флоренции пробил выше цели.

Игру тем временем продолжали контролировать каталонцы. Так активный Малком вскоре отметился еще одним опасным ударом. Классно он освободился от опеки в районе линии штрафной, после чего выстреливал в дальнюю от себя левую "шестерку", но совсем немного не попал в цель. Прыжок Ольсена был красивым, но от возможного гола "Рому" не спасал.

Все, чем смогли ответить римляне, так это отвести игру от своих ворот. И уж совсем неожиданно на 35-й минуте итальянский гранд сравнял счет. Клюйверт справа прострелил в центр штрафной, где ногу под летящий снаряд весьма удачно подставил Эль-Шаарави – 1:1. Игра моментально выровнялась, но сосредоточилась в середине поля, поэтому до перерыва счет больше не менялся.

В дебюте же второй половины команды обменялись быстрыми голами. Но если взятие ворот "Барселоны" было аннулировано (Эль-Шаарави оказался в офсайде), то каталонцы забили абсолютно "чистый" мяч. Видаль отпасовал влево на Баллу, а тот от лицевой прострелил на дальнюю штангу, где одиноко маячил всеми забытый Малком. В касание бразилец переправил мяч в ворота – 2:1.

В течение следующих 10 минут Малком был главным персонажем на поле. Как только он не пытался сделать дубль. Сперва был близок поразить цель после штрафного – но мяч чудом не влетел в "девятку". Затем бразилец замыкал подачу с правого фланга – пробил чуть выше ворот. А позже Малком блеснул индивидуальным проходом, но сил на удар практически не осталось.

Почти тут же бразилец с большой группой игроков каталонцев был заменен. С этого момента угроза воротам "Ромы" практически исчезла. Постепенно римляне перехватили инициативу, также значительно обновив состав, и в концовке матча дожали молодежный состав "Барселоны".

Счет стал равным после хорошей комбинации "волков". Коларов и Флоренци довели мяч до штрафной, и последний отлично сыграл на подстраховке, отправив сферу мимо вышедшего из ворот Силлессена – 2:2. Поняв, что такую "Барселону" можно добивать, игроки "Ромы" ринулись в новую атаку. Уже вскоре Кристанте ударом с линии штрафной вывел итальянский клуб вперед. А спустя еще несколько минут Шик убежал к воротам, но его в штрафной каталонцев не по правилам атаковал Мовилья. Пенальти четко реализовал Перотти – 2:4.

В итоге "Рома" одержала первую победу на турнире, переиграв "Барселону" в последние 10 минут встречи.

"Барселона" – "Рома" – 2:4

Голы: Рафинья, 6 – 1:0. Эль-Шаарави, 35 – 1:1. Малком, 49 – 2:1. Флоренции, 78 – 2:2. Кристанте, 83 – 2:3. Перотти, 86, с пенальти – 2:4.

"Барселона": Силлессен, Семеду (Куэнка, 61), Марлон (Мовилья, 46), Лангле (Паленсия, 61), Видаль (Пуч, 46), Сасета (Миранда, 46), Артур (Мончи, 46), Рафинья (Сайоль, 61), Серхи Роберто (Баллу, 46), Мунир (Руис, 46), Малком (Кольядо, 61).

"Рома": Ольсен (Миранте, 46), Маркано (Коларов, 76), Сантон (Лук.Пеллегрини, 61), Манолас (Жезус, 61), , Стротман (Кристанте, 61), Лор.Пеллегрини (Пасторе, 61), Де Росси (Гоналон, 61), Флоренци, Джеко (Шик, 61), Клюйверт (Перотти, 61), Эль-Шаарави (Фасио, 76).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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