"Рома" в родных стенах громит "Торино"

В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Рома" на своём поле с крупным счётом победила "Торино".

"Рома" – "Торино" - 3:0

Голы: Манолас, 56 - 1:0, де Росси, 73 - 2:0, Пеллегрини, 90 - 3:0.

"Рома": Алиссон, Жезус, Манолас, Коларов, Флоренци, Стротман (Гоналон, 89), де Росси (Пеллегрини, 84), Ундер (Жерсон, 76), Наингголан, Эль-Шаарави, Шик.

"Торино": Сиригу, Нкулу, Ансальди, де Сильвестри (Баррека, 71), Моретти, Базелли, Ринкон, Беренгер, Аккуа (Эдера, 80), Яго Фальке (Ньянг, 68), Белотти.

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