"Рома" в родных стенах громит "Торино"

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"Рома" в родных стенах громит "Торино"

В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Рома" на своём поле с крупным счётом победила "Торино".

"Рома" – "Торино" - 3:0

Голы: Манолас, 56 - 1:0, де Росси, 73 - 2:0, Пеллегрини, 90 - 3:0.

"Рома": Алиссон, Жезус, Манолас, Коларов, Флоренци, Стротман (Гоналон, 89), де Росси (Пеллегрини, 84), Ундер (Жерсон, 76), Наингголан, Эль-Шаарави, Шик.

"Торино": Сиригу, Нкулу, Ансальди, де Сильвестри (Баррека, 71), Моретти, Базелли, Ринкон, Беренгер, Аккуа (Эдера, 80), Яго Фальке (Ньянг, 68), Белотти.

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Команда М О
1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 28 56
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 27 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 26 25
15 Кальяри 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
18 Кротоне 26 21
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
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