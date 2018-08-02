"Рома" в шутку объявила о переходе Месси: опубликовано фото

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"Рома" в шутку объявила о переходе Месси: опубликовано фото

"Рома" опубликовала в твиттере фотографию нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в клубной футболке.

Таким образом президент "Ромы" Джеймс Паллотта прокомментировал подписание контракта с новым коммерческим директором Франческо Кальво, который ранее работал в "Барселоне".

"Это ничего не меняет. Мы все ещё хотим Месси", - написал Паллотта. 

Напомним, что несколько дней назад "Барселона" перехватила у "Ромы" 21-летнего полузащитника Малкома.

Не пропустите: "Рома" объявила о продлении контракта с основным игроком. | http://soccernews.ru

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