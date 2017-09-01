"Рома" в товарищеском матче разгромила "Шапекоэнсе"

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"Рома" в товарищеском матче разгромила "Шапекоэнсе"

В товарищеском матче "Рома" нанесла разгромное поражение "Шапекоэнсе" со счётом 4:1.

"Рома" – "Шапекоэнсе" - 4:1

Голы: Флоренци, 29 (пенальти) - 1:0, Перотти, 38 - 2:0, Антонуччи, 42 (пенальти) - 3:0, Антонуччи, 51 - 4:0, Рушел, 56 (пенальти) - 4:1.

"Рома": Лобонц (Романьоли, 72), Жезус (Меадовс, 86), Кастан (Риккарди, 86), Чаваттини (Циофи, 71), Флоренци (Вало, 76), Жерсон (Каргнелутти, 86), Наингголан (Пеццелла, 86), Антонуччи (Шик, 67), Гоналон, Перотти (Cappa, 57), Дефрель (Коли, 46; Чорлу, 77).

"Шапекоэнсе": Мораес (Тиепо, 85), Диего Ренан, Гролли, Роберто, Рушел (Брайан, 78), Лукас Маркес, Фабрисио Бруно (Иаго, 64), Додо (Вольшик, 57), Лукас Минейро (Кевин, 77), Перотти (Пелезиньо, 64), Жулио Сезар (Лоуренси, 46).

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