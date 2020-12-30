"Рома" в твитере показало милое видео маленького фаната Ромы, которому подарили футболку Джеко

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"Рома" в твитере показало милое видео маленького фаната Ромы, которому подарили футболку ДжекоМаленький поклонник "Ромы" по имени Девид получил, судя по всему, самый лучший и долгожданный подарок на Рождество.

Родители передали от Баббо Натале шестилетнему сыну его футболку любимого футболиста. Им оказался Эдин Джеко. Хотим поделиться с вами эмоциями, которые испытал малыш. Это прекрасно!

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