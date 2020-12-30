"Рома" в твитере показало милое видео маленького фаната Ромы, которому подарили футболку Джеко
Маленький поклонник "Ромы" по имени Девид получил, судя по всему, самый лучший и долгожданный подарок на Рождество.
Родители передали от Баббо Натале шестилетнему сыну его футболку любимого футболиста. Им оказался Эдин Джеко. Хотим поделиться с вами эмоциями, которые испытал малыш. Это прекрасно!
Il piccolo David e la meraviglia di ricevere una maglia di @EdDzeko per Natale ❤️#ASRoma pic.twitter.com/x6eZW4sd9b— AS Roma (@OfficialASRoma) December 25, 2020
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