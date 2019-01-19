"Рома" в упорной борьбе взяла верх над "Торино"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Рома" на своём поле одолела "Торино". К перерыву "волки" имели комфортное преимущество в два гола, однако во втором тайме "быки" сумели ответить своим "дуплетом". Но последнее слово всё равно было за столичной командой - победу им принёс точный удар Стефана Эль-Шаарави.

"Рома" – "Торино" - 3:2

Голы: Дзаньоло, 15 - 1:0, Коларов, 34 (пенальти) - 2:0, Ринкон, 51 - 2:1, Ансальди, 67 - 2:2, Эль-Шаарави, 73 - 3:2.

"Рома": Ольсен, Манолас, Коларов, Карсдорп (Сантон, 80), Фасио, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Ундер (Эль-Шаарави, 6), Клюйверт (Шик, 72), Джеко.

"Торино": Сиригу, Войнович (Беренгер, 83), Нкулу, Джиджи, Ансальди, Яго Фальке (Дзадза, 55), Ринкон, де Сильвестри, Париджини (Эдера, 75), Айна, Белотти.

Благодаря этой победе "Рома" поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, а "Торино" остался на девятой строчке.

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