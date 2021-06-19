"Рома" ведет переговоры о трансфере португальского голкипера

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"Рома" ведет переговоры о трансфере португальского голкипера

Фото инстаграм Руя Патрисиу

Вратарь "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу может продолжить карьеру в Италии.

По информации Sky Sport Italia, переговоры о трансфере португальского стража ворот ведёт "Рома".

Римский клуб готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро, однако англичане требуют 12-15 миллионов.

В минувшем сезоне Патрисиу сыграл за "Вулверхэмптон" 37 матчей и пропустил 51 гол.

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