"Рома" ведёт переговоры с именитым тренером
"Рома" заинтересована в услугах бывшего главного тренера "Челси", "Ювентуса" и сборной Италии Антонио Конте, сообщает La Repubblica.
По сведениям издания, стороны уже вступили в переговоры о возможном сотрудничестве. На 49-летнего специалиста также претендует миланский "Интер".
Напомним, что сейчас "Рому" возглавляет Клаудио Раньери, но его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона.
Ранее "волки" уволили Эусебио Ди Франческо, с которым команда доходила до 1/2 финала Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11