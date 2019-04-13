"Рома" ведёт переговоры с именитым тренером

Теги ромаантонио конте

"Рома" ведёт переговоры с именитым тренером

"Рома" заинтересована в услугах бывшего главного тренера "Челси", "Ювентуса" и сборной Италии Антонио Конте, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, стороны уже вступили в переговоры о возможном сотрудничестве. На 49-летнего специалиста также претендует миланский "Интер".

Напомним, что сейчас "Рому" возглавляет Клаудио Раньери, но его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона.

Ранее "волки" уволили Эусебио Ди Франческо, с которым команда доходила до 1/2 финала Лиги Чемпионов.

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