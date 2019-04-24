"Рома" ведет переговоры с Конте

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"Рома" ведет переговоры с Конте

Новым главным тренером "Ромы" может стать Антонио Конте, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, римский клуб начал переговоры с итальянским специалистом и предложил ему зарплату в размере 9,5 миллионов евро в год. На посту наставника "волков" Конте может сменить Клаудио Раньери, чей контракт истекает ближайшим летом.

Напомним, что 49-летний Конте является безработным с лета 2018 года. Его последним клубом был "Челси".

Конте уже работал в Италии и трижды приводил "Ювентус" к титулу чемпиона Италии.

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