"Рома" ведёт переговоры с вице-чемпионом мира

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"Рома" ведёт переговоры с вице-чемпионом мира

"Рома" ищет варианты усиления обороны в зимнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, на сегодняшний день "волки" сконцентрировали своё внимание на подписании защитника "Бешикташа" Домагоя Виды.

Конкуренцию римскому клубу может составить "Интер". Ранее также сообщалось об интересе к вице-чемпиону мира со стороны "Фулхэма", "Монако", "Атлетико" и "Арсенала".

В текущем сезоне 29-летний Вида сыграл за "Бешикташ" 23 матча, результативными действиями не отличался. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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