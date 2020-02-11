"Рома" вернёт Мхитаряна в "Арсенал"

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"Рома" вернёт Мхитаряна в "Арсенал"

Полузащитник Генрих Мхитарян покинет "Рому" по окончании нынешнего сезона, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "волки" не готовы выкупить армянина летом за 23 миллиона евро.

При этом 31-летний хавбек вряд ли будет выступать за "канониров", потому что новый главный тренер команды Микель Артета на него не рассчитывает.

Контракт Мхитаряна с "Арсеналом" истекает в 2021 году. За "Рому" игрок провёл 12 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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