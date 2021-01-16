"Рома" включилась в борьбу за экс-капитана "Аталанты" Гомеса

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"Рома" включилась в борьбу за экс-капитана "Аталанты" Гомеса

Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес может продолжить карьеру в "Роме", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, римский клуб уже начал переговоры о трансфере 32-летнего футболиста.

Интерес к аргентинцу также проявляют "Ювентус", "Милан" и "Интер". "Аталанта", в свою очередь, не намерена отпускать своего бывшего капитана в стан конкурентов.

Напомним, что Гомес близок к уходу из бергамской команды из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. По этой причине он не играет с 16 декабря.

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