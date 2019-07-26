"Рома" включилась в борьбу за Икарди

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"Рома" включилась в борьбу за Икарди

"Рома" поспорит с "Ювентусом" и "Наполи" за нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" уже готовят предложение по трансферу звёздного аргентинца.

Римляне готовы отдать "нерадзурри" своего форварда Эдина Джеко и 30 миллионов евро в придачу.

Впрочем, вряд ли "Интер" устроят такие условия, поскольку клуб рассчитывал выручить за игрока 80 миллионов.

Да и сам Икарди планирует продолжить карьеру в "Ювентусе", поэтому может сорвать переход в любую другую команду.

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