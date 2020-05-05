"Рома" включилась в борьбу за звёздного воспитанника "Челси"

"Рома" заинтересована в подписании вингера "Сассуоло" Жереми Бога, сообщает Goal.com.

По информации источника, "волки" поборются за 23-летнего ивуарийца с "Наполи" и "Брайтоном".

Напомним, что Бога является воспитанником "Челси". У "синих" есть опция выкупа футболиста за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провёл за "Сассуоло" 25 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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