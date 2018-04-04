"Рома" вновь забила в свои ворота в матче с "Барселоной"

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"Рома" вновь забила в свои ворота в матче с "Барселоной"

В матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Рома" на выезде играет с "Барселоной" (0:2, второй тайм).

Оба мяча в этой встрече на счету игроков римского клуба Даниэле Де Росси и Костаса Маноласа, которые забили в свои ворота.

Таким образом соперники "Барселоны" забили уже пять голов в Лиге Чемпионов этого сезоне. Больше только у Лионеля Месси (6).

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