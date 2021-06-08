"Рома" возобновила интерес к Азмуну
Фото: инстаграм Азмуна
"Рома" снова проявляет интерес к форварду "Зенита" Сердару Азмуну.
По сведениям Corriere dello Sport, основной целью "волков" является Андреа Белотти из "Торино", однако если сделка сорвется, то "Рома" переключится на Азмуна.
Отмечается, что "Торино" уже отклонил первое предложение римлян по Белотти.
Азмун признан лучшим игроком минувшего сезона РПЛ. Он забил 19 голов и отдал два ассиста в 24 матчах.
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