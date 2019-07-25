"Рома" возобновила интерес к Малкому

Вингер "Барселоны" Малком может всё-таки оказаться в "Роме", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" возобновили интерес к бразильцу, несмотря на то, что он год назад в последний момент сорвал свой трансфер в римский клуб, отдав предпочтение "блаугране".

"Рома" хочет арендовать 22-летнего футболиста с опцией последующего выкупа.

В дебютном сезоне в составе "Барселоны" Малком сыграл 24 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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