"Рома" возобновила интерес к вингеру "Милана"

"Рома" хочет купить атакующего полузащитника "Милана" Сусо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" возобновили интерес к испанскому вингеру, несмотря на неудачу в переговорах прошлым летом.

Трансфер 25-летнего футболиста обойдётся римлянам в 40 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

В прошлом сезоне Сусо сыграл за "Милан" 41 матч, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.

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