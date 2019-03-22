"Рома" возобновила интерес к защитнику "Реала" Начо Фернандесу

Защитник "Реала" Начо Фернандес летом может перебраться в Италию. Об этом сообщает AS.

По данным издания, в 29-летнем игроке заинтересована "Рома", которая однажды уже хотела приобрести Фернандеса. Трансферная стоимость игрока - 30 миллионов евро.

После того, как к мадридскому клубу присоединился Эдер Милитау, Фернандес, скорее всего, станет реже появляться в старте "Реала". Сам защитник не против сменить клуб.

Футболист перешел в "Реал" в апреле 2011 года. В нынешнем сезоне испанец участвовал в 24 матчах, отметившись лишь одним ассистом.

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