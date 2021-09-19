"Рома" впервые проиграла под руководством Моуринью
Фото: инстаграм "Вероны"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Италии "Верона" на своем поле обыграла "Рому" со счетом 3:2.
Победу веронцам принесли голы Антонина Барака, Джанлуки Капрари и Давиде Фараони. За римлян отличился Лоренцо Пеллегрини, а также Иван Илич забил гол в свои ворота. Таким образом, "Рома" впервые проиграла под руководством Жозе Моуринью.
"Верона", набрав три очка, вышла на 14-е место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с девятью очками осталась на 4-й позиции.
"Верона" – "Рома" - 3:2 (0:1)
Голы: Пеллегрини, 36 - 0:1, Барак, 49 - 1:1, Капрари, 54 - 2:1, Илич, 58 (автогол) - 2:2, Фараони, 63 - 3:2
"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини (Маньяни, 46), Гюнтер, Давидович, Лазович (Казале, 83), Бесса (Тамез, 65), Барак, Илич, Капрари (Онгла, 78), Симеоне (Калинич, 64).
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Смоллинг, 78), Манчини, Рожер, Калафьори (Майораль, 78), Верету (Карлес Перес, 66), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 65), Шомуродов (Мхитарян, 65), Абрахам.
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