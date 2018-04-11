"Рома" впервые с 1984 года вышла в полуфинал Лиги Чемпионов



"Рома" обыграла "Барселону" (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов и вышла в полуфинал.

Стоит отметить, что римский клуб вышел в 1/2 финала турнира впервые за последние 34 года.

В предыдущий и единственный раз в истории "Рома" дошла до полуфинала Кубка чемпионов в сезоне-1983/84. Тогда "волки" одолели "Данди Юнайтед" (0:2 и 3:0), но затем уступили

"Ливерпулю" в финале в серии пенальти.

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