"Рома" встретится с ПСЖ в первом туре Международного кубка чемпионов

"Рома" – ПСЖ

Стадион: Комерика (Детройт)

Начало матча: 03:00

Итальянская "Рома" и французский ПСЖ открывают американскую группу Международного кубка чемпионов. Турнир проходит в пятый раз, и Парижане являются действующими победителями и наиболее титулованной командой. Французы в это межсезонье пока не слишком активны на рынке, однако бразильские СМИ уже сообщили, что ПСЖ готовит настоящую трансферную бомбу. В Париж может перебраться форвард "Барселоны" Неймар, окружение которого уговаривает его покинуть каталонский клуб, где он находится в тени Месси. Астрономическая сумма в 200 миллионов не пугает владельцев ПСЖ, но вот сможет ли бразилец выступать так, чтобы ему никто не припомнил заплаченную за него сумму? Вряд ли, однако, боссы французского клуба денег не считают. В прошлом сезоне Неймар во всех турнирах забил лишь 20 голов в 45 матчах, при этом, конечно, стоит сказать, что он довольно часто ассистировал своим партнерам, да и играет бразилец не чистого форварда.

Среди тех трансферов, которые уже осуществились можно выделить лишь приход свободного агента Дани Алвеса, который должен составить конкуренцию Менье и Орье. Существенных потерь нет: Максвелл закончил карьеру, также клуб покинули Сиригу, Огустен и Сабали.

"Рома" в это окно ведет активную трансферную политику. Клуб сменил главного тренера – вместо Спаллетти пришел Ди Франческо. Также Рим покинули несколько важных игроков. Салах и Рюдигер уехали в Англию, а Паредес перешел в "Зенит". Возможна потеря и Костаса Манолас. Достаточно и приобретений, клуб уже потратил 78 миллионов евро. "Рома" выкупила контракты Фацио, Марио Руя, Бруно Переса и Жуана. Также в Рим перебрались Максим Гоналон, Рик Карлсдорп, Эктор Морено, Ченгиз Ондер и Лоренцо Пеллегрини.

Интересные факты противостояния:

"Рома" никогда не встречалась с ПСЖ в официальных матчах.

ПСЖ побеждал в Международном кубке чемпионов в 2015 и 2016 году.

Ориентировочные составы:

"Рома": Аллисон, Перес, Сек, Фацио, Жуан, Де Росси, Наинголлан, Гоналон, Перотти, Итурбе, Джеко.

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Силва, Алвес, Матюиди, Вератти, Рабио, Дракслер, Лукас, Кавани.

Прогноз на матч:

ПСЖ обладает более сильным составом, однако в товарищеских матчах может произойти все, что угодно. Наверняка игроки будут играть расслабленно, и мы можем надеяться на большое количество голов.

Букмекеры предлагают на победу ПСЖ коэффициент 2.10, на "Рому" – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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