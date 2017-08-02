"Рома" вступила в борьбу за Эмре Мора

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"Рома" вступила в борьбу за Эмре Мора

"Рома" стала очередным претендентом на полузащитника дортмундской "Боруссии" Эмре Мора, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" предложили за 20-летнего турка 20 миллионов евро, однако "шмели" ответили отказом.

"Боруссия" хочет выручить от продажи Мора, которым также интересуется "Фиорентина", 25 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. | http://soccernews.ru

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